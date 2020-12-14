СК завёл уголовное дело по факту гибели постояльцев пансионата в Башкирии

https://static.news.ru/photo/647e191e-3e8d-11eb-b6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: surb.sledcom.ru

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело после гибели 11 человек в пансионате села Ишбулдино в Башкирии. Дело будет расследоваться по статье о причинении смерти по неосторожности.

В частном доме престарелых на момент возгорания находились 15 человек, четверо смогли самостоятельно покинуть здание — и это персонал, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

По результатам осмотра места происшествия будут назначены экспертизы, чтобы установить точную причину смерти постояльцев. Также следователи проверят, какие меры принимало руководство дома престарелых, чтобы обеспечить противопожарную безопасность.

Будут истребованы все документы, на основе которых проживающим оказывались услуги, а также опрошены родственники и законные представители погибших.

Пожар в деревянном одноэтажном здании вспыхнул около часу ночи в ночь на 15 декабря. В четыре часа утра огонь был потушен. Здание сгорело полностью. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пансионат, где в ночь на 15 декабря в результате пожара погибли 11 человек, работал без лицензии в селе Ишбулдино в Башкирии. Она была необходима для подтверждения постоянного проживания пациентов.