СК завёл дело после крушения вертолёта на Кубани

Следственный комитет возбудил уголовное дело после жёсткой посадки вертолёта Ми-2 на Кубани, в результате которой погиб пилот воздушного судна. Об этом рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ, — сказала она.
Эта статья предусматривает наказание за «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека», передаёт ТАСС.
Марковская добавила, что на месте крушения работают следователи. Они проводят осмотр территории, а также самого вертолёта, изымают образцы топлива и техническую документацию. Кроме того, уже назначен ряд экспертиз для установления причины инцидента.
Ранее в МЧС сообщили, что пилот совершившего жёсткую посадку вертолета в Краснодарском крае погиб. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что инцидент произошёл во время орошения полей. В результате инцидента погиб пилот 1960 года рождения, писал NEWS.ru.