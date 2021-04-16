СК завёл дело после крушения вертолёта на Кубани

https://static.news.ru/photo/94ac59dc-9f88-11eb-a4b1-96000091f725_660.jpg Фото: mmsut.sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после жёсткой посадки вертолёта Ми-2 на Кубани, в результате которой погиб пилот воздушного судна. Об этом рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ, — сказала она.

Эта статья предусматривает наказание за «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека», передаёт ТАСС.

Марковская добавила, что на месте крушения работают следователи. Они проводят осмотр территории, а также самого вертолёта, изымают образцы топлива и техническую документацию. Кроме того, уже назначен ряд экспертиз для установления причины инцидента.

Ранее в МЧС сообщили, что пилот совершившего жёсткую посадку вертолета в Краснодарском крае погиб. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что инцидент произошёл во время орошения полей. В результате инцидента погиб пилот 1960 года рождения, писал NEWS.ru.