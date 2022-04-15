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Происшествия

СК завёл дело после ДТП с автобусами под Воронежем

СК завёл уголовное дело после смертельного ДТП с двумя автобусами под Воронежем
05:56, 17 апреля 2022
СК завёл дело после ДТП с автобусами под Воронежем Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием двух автобусов на трассе в Новоусманском районе Воронежской области. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкшем по неосторожности гибель двух и более лиц.

Инцидент произошёл 16 апреля. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit, ехавшего в направлении Ростова-на-Дону, при повороте налево столкнулся с автобусом Setra, двигавшимся в сторону Воронежа по маршруту Элиста — Санкт-Петербург. Всего внутри транспортных средств находился 51 человек, включая ребёнка.

В результате два человека погибли, 15 получили травмы, их госпитализировали.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

10 апреля два человека скончались в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на трассе М-7 «Волга» в Удмуртии. 14 пострадавших были госпитализированы. В микроавтобусе находились 13 человек.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в ДТП попал микроавтобус, в котором ехали жители Донецкой Народной Республики. В результате аварии погиб один человек, шестеро пострадали. ДТП произошло на автодороге Матвеево — Курганск — Родионово — Несветайск. Микроавтобус, в котором находились 17 человек, столкнулся с грузовым автомобилем.

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