Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления пятерых детей в бассейне на Сахалине. Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».
Дети в возрасте от 4 до 11 лет поступили с отравлением в больницу ещё 21 марта. Они вместе с родителями праздновали день рождения в банном комплексе Южно-Сахалинска,
Двое детей были срочно госпитализированы, трое отправлены на амбулаторное лечение. Следственный комитет назначил судебно-медицинские экспертизы. Госпитализированные девочки 9 и 11 лет на данный момент выписаны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на Сахалине пятеро малолетних детей отравились парами хлора во время празднования дня рождения в одном из банных комплексов областного центра.
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