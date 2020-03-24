https://static.news.ru/photo/a5c5bc54-6e42-11ea-9145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления пятерых детей в бассейне на Сахалине. Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Дети в возрасте от 4 до 11 лет поступили с отравлением в больницу ещё 21 марта. Они вместе с родителями праздновали день рождения в банном комплексе Южно-Сахалинска, сообщает региональное СУ СКР.

Двое детей были срочно госпитализированы, трое отправлены на амбулаторное лечение. Следственный комитет назначил судебно-медицинские экспертизы. Госпитализированные девочки 9 и 11 лет на данный момент выписаны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Сахалине пятеро малолетних детей отравились парами хлора во время празднования дня рождения в одном из банных комплексов областного центра.