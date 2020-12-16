СК завёл дело об истязании детей в приёмной семье на Урале

В Свердловской области возбудили уголовное дело об истязании 16-летней девушки приёмной матерью. Как полагают в Следственном комитете, ребёнок подвергался психическим и физическим страданиям. При этом она — не единственная пострадавшая.
Днём ранее региональная прокуратура начала проверку по обращению, согласно которому жительница посёлка Павда ненадлежащим образом заботится о шестерых приёмных детях,
По некоторым данным, приёмная дочь вместе с приёмными братьями и сёстрами была вынуждена спать на полу и систематически подвергалась побоям. Кроме того, мать заставляла всех членов семьи плевать виновному в лицо и не кормила их по несколько дней.
Всего в семье воспитывались две девочки и четыре мальчика от 5 до 18 лет. История получила широкую огласку после того, как 16-летняя девушка сбежала из приёмной семьи. По информации Telegram-канала Mash, она пешком
Как
Также при расследовании будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики и органов опеки по работе с семьёй, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, вынесли приговор мужчине, избившему сына железной трубой. Он осуждён на 3,5 года заключения в колонии общего режима.