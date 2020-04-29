СК завёл дело о гибели восьми человек при пожаре в Ленинградской области

https://static.news.ru/photo/9a0efa5a-89e1-11ea-aee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vyborg_interesting/vk.com

Следственный комитет завёл уголовное дело по факту гибели детей и взрослых при пожаре в доме в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По её словам, в деревянном частном доме в Выборге погибли двое взрослых и шестеро детей. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сказала Петренко.

Спасатели во время разбора завалов обнаружили тела шести человек. Поиски ещё двух человек продолжаются, отмечает «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, все погибшие были членами одной семьи, которая, по информации ЕДДС Выборгского района, считалась неблагополучной. Самому старшему из детей было восемь лет, младшему — один месяц.