СК занялся фейками о годовом карантине и заражении военных в Сирии

https://static.news.ru/photo/aafe5b7c-7a81-11ea-b66c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное следственное управление СК возбудило три уголовных дела о распространении в Сети дезинформации о коронавирусной инфекции. Дела открыты по статье № 207.1 — о публикации заведомо ложных сведений, угрожающих безопасности и жизни граждан.

СК назвал опасными фейками публикации о массовом заражении российских военнослужащих в Сирии, введении пропускной системы в Москве и решении продлить режим самоизоляции на год.

Как писал NEWS.ru, в России выявили более 10,1 тысячи инфицированных штаммом SARS-CoV-2. Большинство заболевших — жители Москвы и Московской области. С начала мировой пандемии в РФ умерли 76 заражённых пациентов.

Начавшиеся 28 марта нерабочие дни продлятся как минимум до конца апреля.