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В отношении члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» (ПАО ММП) возбуждены два уголовных дела. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Подозреваемый задержан. В представительстве Мурманского морского пароходства, которое находится в Москве, проходят обыски. Место жительства подозреваемого также обыскивают, сообщили в СК.

Следователи полагают, что руководство и правление ПАО ММП в 2014–2019 годах незаконно выводили деньги из оборота организации.

Следствием установлено, что руководством и правлением ПАО «Мурманское морское пароходство» в 2014–2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота ПАО «ММП» на общую сумму более 580 млн рублей, — указано в сообщении.

По версии правоохранителей, деньги расходовались на личные цели, в том числе на приобретение пакета акций самого ПАО ММП. Кроме того, правоохранители выяснили, что из-за действий руководства у компании возникли долги по зарплате перед сотрудниками на сумму более 100 млн рублей и невыплате налогов на сумму более 88 млн рублей.

Расследование уголовных дел продолжается, указано в сообщении СК РФ.

В июне за подобное правонарушение был задержан генеральный директор золотодобывающего предприятия Забайкальского края. Его подозревают в хищении денежных средств организации на сумму более 125 млн рублей, писал News.ru.