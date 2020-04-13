СК возбудил в десяти регионах дела о распространении фейков о COVID-19

Следственный комитет РФ возбудил в десяти регионах уголовные дела о распространении недостоверной информации, касающейся коронавирусной инфекции.
По таким фактам доследственные проверки проводятся следственными органами СК России в Самарской, Свердловской, Омской областях, Хабаровском и Краснодарском краях и других регионах, — отметили в пресс-службе СК.
Сотрудники правоохранительных органов в обязательном порядке будут устанавливать источники распространения фейков, а причастным к этому лицам будет дана соответствующая правовая оценка,
31 марта Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил изменения в Уголовном и Административном кодексах об ужесточении ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.
Штрафы для юридических лиц за распространение через СМИ или Интернет ложной информации об угрожающих жизни обстоятельствах, в том числе эпидемиях, были увеличены до 10 млн рублей против прежних 1,5 млн. Помимо этого, за распространение фейков, которые привели к смерти человека или иным тяжким последствиям, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет, писал NEWS.ru.
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