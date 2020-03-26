https://static.news.ru/photo/d002b15a-6f8e-11ea-a74b-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске, где два человека, в том числе ребёнок, пострадали, а ещё двое погибли.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), говорится в сообщении на сайте СК России.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли при взрыве в многоквартирном доме в Магнитогорске. ЧП произошло на улице Доменщиков. Из здания были эвакуированы 27 человек. Эпицентр находился в квартире № 74. В момент взрыва там были пожилая женщина и ребёнок полутора лет.