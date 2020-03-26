Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске, где два человека, в том числе ребёнок, пострадали, а ещё двое погибли.
Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам),
Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли при взрыве в многоквартирном доме в Магнитогорске. ЧП произошло на улице Доменщиков. Из здания были эвакуированы 27 человек. Эпицентр находился в квартире № 74. В момент взрыва там были пожилая женщина и ребёнок полутора лет.
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