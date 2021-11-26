СК возбудил уголовное дело после взрыва на оборонном заводе в Дзержинске

Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП на заводе в Дзержинске. Дело расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области. На заводе боеприпасов под Нижним Новгородом прогремели взрывы и начался пожар. Пострадали два человека.

По данному факту следователями СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выехали следователи 1-го отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты регионального следственного управления.

По последним данным, на заводе боеприпасов имени Я.М. Свердлова в Дзержинске 27 ноября произошло четыре взрыва. Два человека были госпитализированы. По данным МЧС ЧП произошло в 09:52 мск. Предварительно на заводе сработала пожарная сигнализация. На месте взрыва возникло возгорание, площадью около 1000 кв. м. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Сейчас возгорание уже ликвидировано .

Известно, что эпицентром взрыва стал цех по производству и регенерации ацетона.

На заводе заверили, что на данный момент угрозы жизни работникам и жителям города нет.

В этом году на заводе Свердлова уже был подобный инцидент. 16 июля в одном из цехов разгерметизировалась ёмкость с ацетоном. В результате последовавшего за этим взрыва пострадали три человека.

До этого в августе 2018 года во время подготовки к уничтожению противотанковых мин на территории предприятия прогремел взрыв, который унёс жизни пяти человек. Ещё четверо пострадали.