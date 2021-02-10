СК возбудил уголовное дело после смерти пациентов коронавирусной больницы

https://static.news.ru/photo/36f10d3e-6b9d-11eb-8312-96000091f725_660.jpg Фото: CК РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти пациентов коронавирусного госпиталя в Московской области.

Ход расследования взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства. Установкой всех обстоятельств происшествия и причин гибели людей займутся следственные органы ГСУ СК по Подмосковью.

Привлёкший внимание СК инцидент произошёл 10 февраля в Никольской больнице в Одинцово. Трое пациентов погибли после сбоя в системе подачи кислорода. Руководитель медучреждения Владимир Гордеев технические неполадки подтвердил, однако заявил, что смерть больных с ними не связана. Пациенты якобы уже находились в крайне тяжёлом состоянии. По словам главврача, сбой длился 12 минут. Точную причину смерти больных установит вскрытие.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели нескольких пациентов в перепрофилированном под COVID-госпиталь роддоме Курска, писал NEWS.ru. Один из Telegram-каналов, освещающих курские новости, сообщил о смерти в медучреждении 14 пациентов. По данным канала, 5 ноября 2020 года в госпитале произошёл сбой подачи кислорода.