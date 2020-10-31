СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице Челябинска

https://static.news.ru/photo/1fe9e070-1b61-11eb-ba38-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности после пожара в городской больнице № 2 Челябинска, где взорвались кислородные баллоны.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения в Челябинске, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в госпитале для больных коронавирусной инфекцией 31 октября. Загорелась будка с кислородными баллонами, а затем произошёл взрыв. Огонь охватил два здания больницы, возгорание было локализовано на площади в 130 квадратных метров. Из госпиталя были эвакуированы 130 человек.

Источник в экстренных службах заявил, что погибли два пациента, они перестали получать кислородную поддержку. В администрации города эту информацию опровергли. Чиновники заявили, что жертв и пострадавших нет.

Как писал NEWS.ru, на место ЧП прибыл губернатор региона Алексей Текслер.