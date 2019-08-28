https://static.news.ru/photo/5d73bafa-c965-11e9-a489-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены здания в Новосибирске.

По данным пресс-службы регионального управления СКР, расследование ведётся по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Место происшествия осматривают сотрудники следственного отдела и следователи-криминалисты. Они установят все обстоятельства инцидента.

Ранее News.ru писал, что как минимум два человека стали жертвами обрушения стены и перекрытия одноэтажного здания в Новосибирске. Точное количество погибших пока неизвестно.

Рухнувшая стена придавила рабочих в Новосибирске. По предварительным данным, под завалами находятся 12 строителей. Перекрытия обвалились в строящемся здании на улице Ударной.