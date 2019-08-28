Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены здания в Новосибирске.
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Место происшествия осматривают сотрудники следственного отдела и следователи-криминалисты. Они установят все обстоятельства инцидента.
Ранее News.ru писал, что как минимум два человека стали жертвами обрушения стены и перекрытия одноэтажного здания в Новосибирске. Точное количество погибших пока неизвестно.
Рухнувшая стена придавила рабочих в Новосибирске. По предварительным данным, под завалами находятся 12 строителей. Перекрытия обвалились в строящемся здании на улице Ударной.