СК возбудил уголовное дело по факту убийства 4-летней девочки под Кировом

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В городе Балашихе Московской области неизвестный выстрелил из ружья в охранника одного из торговых центров. От полученных травм мужчина скончался, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ночное время неизвестный мужчина проник в помещение торгового центра и из предмета, похожего на ружьё, выстрелил в охранника, после чего с места происшествия скрылся. От полученного ранения мужчина скончался,...