СК возбудил уголовное дело по факту убийства 4-летней девочки под Кировом
Захар Чайченко
Захар Чайченко
11:54, 17 апреля 2022
Фото: sledcom.ru
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства четырёхлетней девочки под Кировом. На официальном сайте местного отделения федерального органа сообщили, что в убийстве подозревается 16-летний сводный брат жертвы, который скрылся с места преступления. Тем не менее следователям удалось обнаружить подозреваемого и задержать его. В настоящий момент ведётся допрос. Уточняется, что тело девочки нашли 16 апреля в одном из домов населённого пункта Нема.
16 апреля в одном из домов посёлка Нема было обнаружено тело 4четырёхлетней девочки с ножевыми ранениями. Также была травмирована семилетняя девочка. По предварительным данным, ранения им мог нанести их 16-летний сводный брат, скрывшийся с места происшествия. В ходе проведения комплекса следственных действий местонахождение подозреваемого было установлено следователями, он был задержан, в настоящее время его допрашивают, — сказано в сообщении.
13 марта тело трёхлетнего ребёнка с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома на Средней Первомайской улице Москвы. Следователи задержали 27-летнюю мать ребёнка, подозреваемую в преступлении. Женщина ранее состояла на учёте в психиатрическом стационаре, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «В» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).