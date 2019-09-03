https://static.news.ru/photo/74893394-8fe7-11e9-97df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки из России, руку которой затянуло в трубу на дне бассейна в отеле в турецком Бодруме.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Председатель СК Александр Бастрыкин поставил этот случай на контроль в центральном аппарате ведомства, передаёт ТАСС .