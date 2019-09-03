Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки из России, руку которой затянуло в трубу на дне бассейна в отеле в турецком Бодруме.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Председатель СК Александр Бастрыкин поставил этот случай на контроль в центральном аппарате ведомства, передаёт
18 августа произошёл несчастный случай в отеле «Санхилл» в турецком Бодруме. Руку 12-летней Алисы