Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки из России, руку которой затянуло в трубу на дне бассейна в отеле в турецком Бодруме.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Председатель СК Александр Бастрыкин поставил этот случай на контроль в центральном аппарате ведомства, передаёт ТАСС.

18 августа произошёл несчастный случай в отеле «Санхилл» в турецком Бодруме. Руку 12-летней Алисы затянуло в трубу бассейна во время купания. Впоследствии девочка перенесла операцию и несколько клинических смертей. Все последующие дни она находилась в коме и скончалась 28 августа. Похороны прошли 3 сентября в Санкт-Петербурге, писал News.ru.

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