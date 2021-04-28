СК возбудил новое дело против Навального

https://static.news.ru/photo/d7189a70-a8ce-11eb-8941-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СК РФ возбудил новое уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального, который на текущий день находится ИК-2 в Покрове. Оппозиционера обвиняют в создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело — по статье 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Вместе с ним подозреваемыми проходят Леонид Волков и Иван Жданов, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Алексей Навальный на текущий день отбывает наказание по делу «Ив Роше» в ИК-2 в Покрове. В феврале 2021 года условный срок ему заменили на реальный якобы из-за того, что он игнорировал ежемесячную регистрацию в надзорной инспекции.

Сегодня же, 29 апреля, он участвует по видеосвязи в заседании суда по делу о клевете на ветерана войны Игната Артёменко. Его адвокаты после вынесения приговора в феврале подали апелляцию в Бабушкинский суд Москвы.