СК возбудил дело против подростка за подготовку теракта в школе Красноярска

https://static.news.ru/photo/d56649d4-ee93-11ea-befc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанный по подозрению в подготовке теракта в красноярской школе подросток признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело.

15-летний житель Минусинского района планировал атаку ещё с весны 2020 года, говорится в сообщении СКР. На протяжении последних месяцев юноша «изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства». Отмечается, что эти боеприпасы он хранил в нежилом помещении. Реализовать преступление он не смог, поскольку был задержан сотрудниками управления ФСБ.

В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время подросток задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточняют в СКР.

Следствие ведётся по четырём статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение и переноска взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании 13 человек из нескольких регионов РФ, готовивших массовые убийства в школах. Причём 11 из них состояли в закрытом интернет-сообществе. Один из задержанных планировал совершить теракт в школе на линейке 1 сентября. Из видео, распространённого спецслужбой, следовало, что молодой человек сам собрал бомбу и хранил её в нежилом помещении.

Несколько дней назад красноярские журналисты сообщали, что силовики задержали 10 подростков, которые, якобы, состояли в пабликах, посвящённых «Колумбайну». Школьников, по данным местных СМИ, отправили на принудительное лечение в психдиспансер.

«Колумбайн» — американская школа в штате Колорадо, где в 1999 произошло массовое убийство. Атаку совершили двое старшеклассников.

Как ранее писал NEWS.ru, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что на Урале наблюдается повышенный интерес несовершеннолетних к «колумбайн»-сообществам в Сети.