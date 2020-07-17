СК возбудил дело против начальника колонии, где выявили ячейку террористов

https://static.news.ru/photo/bdfd09f0-c836-11ea-a8c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении начальника колонии в Калмыкии, где обнаружили ячейку террористов и где действовал, а также в отношении его бывшего заместителя.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, на которую ссылается РИА Новости, начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия Павла Батаева подозревают в пособничестве руководству террористическим сообществом, а бывшего его заместителя Артура Цамаева — в пособничестве руководству террористическим сообществом и в получение должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах

По данным следствия, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов создал в колонии террористическое сообщество и объявил джамаат (запрещенное в России и ряде других стран религиозное движение). После освобождения из мест лишения свободы в 2015 году он объявил себя амиром, а 31 марта того же года был ликвидирован.

Отмечается, что в состав террористического сообщества с середины 2013 по 16 декабря 2019 года входили более 100 осужденных. Батаев и Цамаев за деньги помогали членам объединения — на территорию учреждения проносили мобильные телефоны, планшеты, запрещённую экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, символику террористических организаций, а также другие запрещённые предметы и вещества. Кроме того, членов сообщества заранее информировали о планируемых сотрудниками ФСИН России досмотрах и обысках.

Отмечается, что Батаев задержан, следствие ходатайствует о его аресте. Цамаев находится по стражей по уголовному делу, возбужденному в отношении него по другим эпизодам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. В данное время следователи устанавливают роль и конкретные действия подозреваемых, проверяют их причастность к другим преступлениям, ищут других участников преступления.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в столичном регионе семерых членов запрещённой в России религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Были задержаны три главаря и четыре «активных» члена ячейки, проводивших встречи, на которых подрывались устои ислама. В местах их жительства была обнаружена экстремистская литература, писал NEWS.ru.