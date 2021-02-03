СК возбудил дело после жестокого убийства учительницы в Воронеже

https://static.news.ru/photo/45da2a98-6606-11eb-98f9-96000091f725_660.jpg Фото: voronezh.sledcom.ru

На территории Воронежа неподалёку от одного из городских кафе была зверски убита учительница математики. Женщине нанесли многочисленные ножевые ранения в область шеи, грудной клетки и головы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом 3 февраля рассказали представители регионального управления Следственного комитета.

Сведения о жестоком убийстве 47-летней преподавательницы появились в местных СМИ накануне вечером. Эта информация сразу же вызвала общественный резонанс. Исходя из обнародованных данных, неизвестные напали на женщину возле остановки «Гостиница „Спутник“». Рядом с местом преступления на Московском проспекте также расположено кафе. В момент нападения преподавательница говорила по телефону. Она успела крикнуть в трубку, что её убивают.

По предварительным данным, 2 февраля около 19:30 на открытом участке местности вблизи одного из кафе на Московском проспекте неустановленное лицо совершило нападение на 47-летнюю местную жительницу, причинив ей многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки, — цитирует РИА Новости сообщение от СК.

Учительница скончалась на месте. Уголовное дело возбуждено по факту убийства, сопряжённого с разбоем. Правоохранители уже назначили комплекс необходимых экспертиз, проводятся допросы, записи с наружных камер видеонаблюдения изъяты. Причастное к преступлению лицо пока не установлено.

В пресс-службе мэрии Воронежа сообщили, что убитую звали Тушинская Наталья Владимировна. Она преподавала математику в СОШ № 1 на протяжении десяти лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Свердловской области разнорабочий убил своего начальника. Молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарубил руководителя топором. Об этом рассказал помощник руководителя регионального следственного управления СК Александр Шульга.