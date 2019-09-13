https://static.news.ru/photo/18dccb26-d53f-11e9-b094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в квартире на улице Маршала Тухачевского в Москве.

По данным ведомства, 53-летний муж погибшей застрелил её во время ссоры. Он произвёл не менее двух выстрелов.

От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении .

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Чуть позднее подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее News.ru писал, что житель столицы застрелил свою супругу из-за ревности. Инцидент произошёл на северо-западе города. Мужчина сам позвонил в скорую помощь и сообщил, что убил свою 39-летнюю жену Нану Цхададзе. Позднее он рассказал сотрудникам полиции, что очень сильно любил погибшую.