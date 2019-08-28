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Представители МЧС РФ сообщили, что разбор завалов на месте обрушения стены здания в Новосибирске завершён. Всего в районе ЧП работали 50 единиц техники и свыше 300 человек.

В 21:53 (17:23 мск) разбор завалов и аварийно-спасательные работы завершены, — говорится на официальном сайте регионального управления ведомства. ЧП произошло 28 августа 2019 года. Обрушение строения произошло во время планового...