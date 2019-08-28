Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, в результате которого погибла девочка.
Следователи работают на месте происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении на сайте СК России по Москве.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.
Как писал News.ru, авария произошла 28 августа на Минской улице возле съезда на Кутузовский проспект. Мужчину, который нёс ребёнка, сбили на пешеходном переходе. От полученный травм девочка скончалась на месте происшествия, а её отца доставили в больницу.