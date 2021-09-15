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СК возбудил дело после распыления перцовки в школе Махачкалы

16:13, 16 сентября 2021
СК возбудил дело после распыления перцовки в школе Махачкалы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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После распыления девятиклассником перцового баллончика в школе Махачкалы (Дагестан), где пострадали 24 человека, СК возбудил уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц»).

Ранее сообщалось, что пострадали 24 человека, 19 из них госпитализированы, трое оказались в реанимации из-за необходимости получения ими кислорода. Уроки в образoвательном учреждении отменены, проводится гeнуборка с дезинфекцией.

По предварительным данным, дeвятиклассник принёс с собой газовый баллончик с неизвестным веществом и распылил в коридорe.

Пресс-служба МВД по Дагестану сообщила, что в настоящий момент трое детей, которые попали в реанимацию, переведены в отделение терапии, их состояние улучшилось. Состояние всех пострадавших детей вне опасности, угрозы для жизни нет, заключили в ведомстве.

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