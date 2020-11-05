СК возбудил дело после пожара под Смоленском, где погибли семь человек

https://static.news.ru/photo/f930a6de-1ff3-11eb-9221-fa163e074e61_660.jpg Фото: 67.mchs.gov.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в городе Ельня Смоленской области, в результате которого погибли пять детей и двое взрослых.

Согласно данным областного СУСК РФ, заведено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В ведомстве уточнили, что личности всех жертв пожар установлены. Самому младшему из погибших 11 лет. Семья не состояла на учёте в системе органов профилактики.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК. Они назначат необходимые экспертизы для выяснения причин возгорания и гибели людей.

На место происшествия выехал руководитель СУ Анатолий Уханов, — добавили в ведомстве.

Он поручил следственно-оперативной группе установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что в частном одноэтажном доме в городе Ельня Смоленской области в ночь на 6 ноября произошёл пожар. Жертвами стали семь человек, включая пятерых детей. Ещё одного взрослого врачи доставили в больницу.