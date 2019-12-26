https://static.news.ru/photo/4a5bc79a-27d0-11ea-b080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело возбуждено после покушения на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его будут расследовать по статье «Покушение на убийство».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту покушения на убийство главы Рамонского муниципального района, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского района Николая Фролова. Взрыв произошёл в тот момент, когда чиновник открыл дверь своего автомобиля Kia Sorento. Чиновник получил тяжелейшие ранения и был госпитализирован в реанимацию местной больницы. Самодельное взрывное устройство, предположительно, было установлено на пороге машины.