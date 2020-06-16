СК возбудил дело после перестрелки в Ингушетии, в которой погибли четверо

https://static.news.ru/photo/5ae1e170-afd5-11ea-bb5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ingushetia.sledcom.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело после перестрелки в Назрани, в результате которой четыре человека погибли и трое получили ранения.

По версии следствия, 16 июня на окраине Альтиевского административного округа города Назрани между группой местных жителей произошла перестрелка, в результате которой четверо мужчин погибли, а трое были доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести, говорится в сообщении на сайте СК России.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр места происшествия. Следственными органами Республики Ингушетия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц).

Ранее NEWS.ru писал, что несколько человек, в том числе полицейский, погибли в результате перестрелки в Ингушетии. Инцидент, по предварительным данным, произошёл на Коммунальной улице. Причиной стал земельный спор между двумя братьями, которые не поделили между собой участок земли. Всего в перестрелке участвовало до 15 человек.