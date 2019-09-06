https://static.news.ru/photo/362c3954-d07c-11e9-a48e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения прогулочного катера у берегов Судака в Крыму. На борту было 14 человек. Один числится без вести пропавшим.

Расследование ведётся по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Водителя судна задержали, его допросили в качестве подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Прогулочный катер «Камелот» затонул в 200–250 метрах от берега 5 сентября. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Всех, за исключением одной женщины, 1959 года рождения, удалось спасти. Её поиски пришлось прервать накануне вечером из-за шторма, писал News.ru. В 7 утра спасатели вновь приступили к работе.