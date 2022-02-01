Уголовное дело завели после гибели человека на затонувшем судне в Приморье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту затопления краболовного судна у причала в Зарубино Приморского края, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Восточного межрегионального СУТ СК России. В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа.

Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшего по неосторожности смерть человека, по ч. 2 ст. 263 УК РФ, — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что, согласно предварительным данным, судно затонуло близ причала № 6 в результате крена, потери устойчивости и поступления воды во внутренние части корабля. В настоящее время ведутся мероприятия по поднятию краболова на поверхность.

Ранее сообщалось, что краболовное судно «Акванавт» затонуло у причала Зарубино в Приморье. Часть судна находится над водой, часть ушла под воду. Его обследуют спасатели. По предварительным данным, на борту находится 16 тонн топлива, его разлива не зафиксировано. Судовладельцы сообщили, что с корабля были эвакуированы 14 человек. Затопление произошло за несколько минут, его причины пока неизвестны.

По информации властей, погиб старший механик судна. Капитан корабля с переохлаждением госпитализирован.