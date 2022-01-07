СК возбудил дело по факту гибели людей после жёсткой посадки вертолёта

Следственный комитет России возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек после жёсткой посадки вертолёта в Башкирии, сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, крушение произошло из-за плохих погодных условий.

Следственным управлением на транспорте СК РФ <...> по факту авиационного происшествия с вертолётом в Башкирии возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек).

Предварительной причиной жёсткой посадки вертолёта могли стать погодные условия, передаёт «РБК Уфа». Отмечается, что ночью на севере Башкирии была метель, шёл мокрый снег с дождём.

Ранее сообщалось, что в Благовещенском районе Башкирии совершил жёсткую посадку вертолёт Eurocopter AS350. Он направлялся по маршруту из Уфы в село Павловка Нуримановского района. На борту находились двое пассажиров и пилот. В результате крушения два человека погибли: один скончался на месте, второй — в машине скорой помощи. Третий пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Одним из погибших является владелец базы отдыха и юрист Андрей Олейник. Он также занимал должность генерального директора уфимской компании «Гидромашавтоматика» и председателя попечительского совета Башкортостанского регионального отделения Ассоциации юристов России.