СК возбудил дело о захвате заложников в Пятигорске

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Следователи возбудили уголовное дело о захвате заложников против 29-летнего мужчины, который захватил семьи своей сестры и потребовал $200 тысяч и самолёт из Пятигорска.

По информации ставропольских СМИ, недавно вернувшийся из психдиспансера мужчина забаррикадировался в квартире на улице Ессентукской вместе с сестрой и двумя её детьми. Сначала он просил только деньги и право покинуть страну, теперь же готов обменять родственников на истребитель и должность главы Росгвардии.

Сотрудники МВД и СК готовятся обезвредить мужчину, на место выехал губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров.

Как писал NEWS.ru, по предварительным данным, мужчина безоружен. Две недели назад он вернулсяв Пятигорск из Москвы, где работал тренером по боксу.