https://static.news.ru/photo/13923c58-b921-11e9-953c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет в Ингушетии возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после ликвидации боевика в селе Вознесенское.

Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

Следственным отделом по городу Малгобек СУ СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»), — цитирует сообщение ведомства ТАСС .

Ранее News.ru писал, что 7 августа силовики в Малгобекском районе провели контртеррористическую операцию и уничтожили боевика, который планировал атаку.