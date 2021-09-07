СК возбудил дело о халатности после убийства двух девочек в Кузбассе
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:04, 07 сентября 2021
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После убийства двух 10-летних девочек в городе Киселёвске Кемеровской области возбуждено уголовное дело о халатности. Должностных лиц из органов профилактики проверят в связи с тем, что подозреваемый после освобождения нарушал условия надзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.
Подозреваемый Виктор Пестерников признался в изнасиловании и убийстве Насти Феслер и Ульяны Дегтярь. Он уже отбывал 10-летний срок за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Освободился в 2019 году и до 2027-го должен был соблюдать ряд ограничений.
Мужчина переехал на постоянное место жительства в другой город и на учёт в органы профилактики поставлен не был. По факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело, — заявили в Следственном комитете.
Также следствие проверит обстановку в семьях погибших.
Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят меры контроля для ранее осуждённых за педофилию. Депутат Александр Хинштейн рассказал о предложении использовать электронные браслеты.
Девочки не вернулись домой 6 сентября. На записи камер видеонаблюдения попал 41-летний подозреваемый Виктор Пастерников, который покупал школьницам сладости, а затем они вместе ушли по улице в сторону гаражей. Известно, что ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера, вышел из тюрьмы два года назад и неоднократно нарушал административный надзор. Позднее задержанный Пастерников, по данным СМИ, сознался в изнасиловании и убийстве детей. Вероятного убийцу 10-летних школьниц полиция нашла меньше чем за сутки с помощью камер видеонаблюдения. В поисках девочек участвовали волонтёры.