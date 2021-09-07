СК возбудил дело о халатности после убийства двух девочек в Кузбассе

В одном из домов ЖК «Арт» в Красногорске упал неисправный лифт. Из-за этого пострадала пассажирка, которая находилась в тот момент внутри. Об этом сообщает «360».

Я ехала в лифте, там пахло какой-то гарью. Он не стал останавливаться на моём этаже, потом быстро-быстро поехал наверх. И я не знаю, просто уже лежу на полу, — вспомнила...