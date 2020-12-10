СК в Забайкалье начал проверку после смерти маленького ребёнка

https://static.news.ru/photo/42829e98-3af0-11eb-8530-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории села Ильинка Читинского района Забайкалья было найдено тело годовалого ребёнка без признаков насильственной смерти. Региональная прокуратура и Следственный комитет уже начали проверку по факту произошедшего.

Представители ведомств отметили, что родителей малыша уже опросили, место происшествия было осмотрено. Причину смерти ребёнка установят специалисты в результате судебной медицинской экспертизы. В ходе проверки следствием и прокуратурой будет проведена оценка соблюдения со стороны семьи покойного требований законов о защите прав несовершеннолетних. Органы и учреждения системы профилактики также проведут работу с ними.

В настоящий момент сотрудники СК собирают характеристику на родных малыша. В частности, в рамках работы происходит сбор данных среди соседей. Процессуальное решение правоохранители вынесут после того, как выяснится причина смерти.

В прокуратуре добавили, что виновные будут привлечены к ответственности, если сотрудники ведомства выявят нарушения, передаёт «МК в Чите».

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