Следственный комитет проводит проверку по факту получения первоклассниками одной из московских школ ожогов глаз в результате использования кварцевой лампы.
Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — цитирует ТАСС старшего помощника главы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.
Ранее NEWS.ru писал, что 25 первоклассников попали в больницу в результате термического ожога глаз. После школы дети пожаловались своим родителям на боль в глазах.
Добавьте наши новости в избранные источники