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Граната взорвалась на патрульном корабле ВМФ во время морских учений у южных берегов Республики Корея. Шестеро матросов получили ранения, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжёлое.

Раненые были госпитализированы, причины инцидента пока непонятны, сообщает Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейских военных. Ранее NEWS.ru писал, что в Одессе после бытовой ссоры мужчина взорвал гранату в здании общежития....