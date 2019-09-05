https://static.news.ru/photo/399a9d5c-cfe0-11e9-81d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет установил, что на видео, где заключённого в следственном изоляторе «Кресты-2» жестоко избивают, телесные повреждения подделаны с помощью краски.

Об этом сообщили в управлении СК по Санкт-Петербургу. По его данным, следователи также не обнаружили доказательств наличия в СИЗО так называемых пресс-хат, в которых на заключённых оказывают давление, передаёт РБК .

Видео, которое появилось в СМИ в августе, было смонтировано. Монтаж делали за пределами СИЗО, — рассказали в управлении.

По версии следователей, на видеозаписи изображён другой человек. «Телесные повреждения» нанесены краской. При этом в управлении отметили, что пострадавший, показанный в начале записи, действительно подвергся насилию с целью вымогательства денег.