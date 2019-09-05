Следственный комитет установил, что на видео, где заключённого в следственном изоляторе «Кресты-2» жестоко избивают, телесные повреждения подделаны с помощью краски.
Об этом сообщили в управлении СК по Санкт-Петербургу. По его данным, следователи также не обнаружили доказательств наличия в СИЗО так называемых пресс-хат, в которых на заключённых оказывают давление, передаёт
Видео, которое появилось в СМИ в августе, было смонтировано. Монтаж делали за пределами СИЗО, — рассказали в управлении.
По версии следователей, на видеозаписи изображён другой человек. «Телесные повреждения» нанесены краской. При этом в управлении отметили, что пострадавший, показанный в начале записи, действительно подвергся насилию с целью вымогательства денег.
Ранее News.ru писал о том, что после избиений в СИЗО «Кресты-2» против троих заключённых возбудили дело о вымогательстве. Они требовали денег у другого осуждённого, которому угрожали, а впоследствии избили. Об этом