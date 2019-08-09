https://static.news.ru/photo/bc7ed4f8-ba29-11e9-83ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет России по Калининградской области выясняет обстоятельства гибели сотрудника дежурной части ОМВД по Московскому району Калининграда.

По данным ведомства, вечером в четверг, 8 августа, сотрудник дежурной части был обнаружен мёртвым в одном из помещений ОВД. По данному факту СКР проводит доследственную проверку.

Как уточняет РИА Новости , 40-летний капитан полиции умер от огнестрельного ранения. В пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили, что по факту гибели сотрудника проводится проверка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе.

News.ru ранее писал, что в Сургуте мужчина напал на полицейских с ножом. В результате один из сотрудников МВД погиб от полученного ранения, второй применил табельное оружие, убив нападавшего.