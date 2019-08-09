Следственный комитет России по Калининградской области выясняет обстоятельства гибели сотрудника дежурной части ОМВД по Московскому району Калининграда.
По данным ведомства, вечером в четверг, 8 августа, сотрудник дежурной части был обнаружен мёртвым в одном из помещений ОВД. По данному факту СКР проводит доследственную проверку.
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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе.
News.ru ранее писал, что в Сургуте мужчина напал на полицейских с ножом. В результате один из сотрудников МВД погиб от полученного ранения, второй применил табельное оружие, убив нападавшего.