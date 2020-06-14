СК: у готовившего нападение на школу в Волгограде могут быть сообщники

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Готовивший нападение на школу в Волгограде 15-летний подросток арестован. Следствие предполагает, что у молодого человека могут быть сообщники. Об этом заявили в СУ СК России по Волгоградской области.

Школьнику уже предъявлено обвинение. Органы следствия не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники. Эта версия сейчас проверяется, — отметил источник ТАСС.

Как отметили в ведомстве, подросток готовил нападение на школу из-за конфликта. По его признанию, он планировал нападение в развлекательных целях. На допросе он рассказал, что хотел использовать бутылки с зажигательной смесью на пустырях Волгограда, однако у следствия есть сомнения на этот счёт.

О задержании 15-летнего жителя Волгограда, готовившего нападение на школу, стало известно 15 июня. В ходе обысков у подростка изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью и компоненты для взрывчатых веществ. Школьник сам изготовил бомбу, воспользовавшись инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств. У него нашли записи вооружённых нападений на образовательные учреждения в разные годы, писал NEWS.ru.