https://static.news.ru/photo/fcbffdb8-dba2-11e9-ae4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Следственный комитет требует арестовать старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, который расстрелял двух коллег на юго-востоке Москвы.

Ходатайство следствия об аресте Смирнова, обвиняемого по ст. 317 УК РФ [«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»] поступило в суд, — передаёт сообщение пресс-службы Пресненского суда ТАСС.

35-летний полицейский Алексей Смирнов 18 сентября расстрелял двух работников УСБ МВД, когда те пытались его задержать. Один из сотрудников правоохранительных органов — старший лейтенант Максим Веялко — в результате скончался. Второй получил ранения. Борцы с коррупцией установили, что Смирнов занимался поборами с пассажиров метро, попадавшихся на мелких нарушениях, и имел с этого около 10 тысяч рублей ежедневно. Когда сотрудники УСБ МВД вошли в его кабинет и попросили показать полученные деньги, тот выхватил из кармана пистолет и открыл стрельбу.

Как ранее писал News.ru, в Сети появилось видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект».