СК требует арестовать московского следователя за получение крупной взятки

https://static.news.ru/photo/8c841294-43a9-11eb-af5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Следственный комитет требует арестовать старшего следователя Главного следственного управления ГУ МВД Москвы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Преображенского суда, куда поступило ходатайство СК.

По данным пресс-службы, речь идёт об Артемьеве Александре Сергеевиче, передаёт ТАСС.

В суд поступило ходатайство с требованием избрать меру пресечения в виде содержания под стражей Артемьеву Александру Сергеевичу, подозреваемому по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), — отметили в суде.

По данным источника в правоохранительных органах, Артемьев занимает должность старшего следователя первого отделения 12-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Москве.

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