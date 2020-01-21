https://static.news.ru/photo/eb457b22-3c40-11ea-9295-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Сотрудникам Следственного комитета не удалось опознать во время первичного осмотра тела погибших при пожаре в посёлке Причулымский Томской области. Их личности будут установлены с помощью генотипической экспертизы.

Обнаружены обугленные останки, которые опознанию не подлежат. У родственников будут брать образцы крови и сравнивать с образцами из останков тел, — цитирует ТАСС представителей СК.

Пожар произошёл в одноэтажном деревянном доме. На момент прибытия сотрудников МЧС дом полностью выгорел. Отмечается, что площадь возгорания составила 208 квадратных метров. В результате происшествия погибло 11 человек, 10 из них — это граждане Узбекистана. Следователи установили, что всего на территории частной пилорамы проживало 14 сотрудников компании ООО «Гринвуд».

Как ранее передавал NEWS.ru, в Москве из горящей детской поликлиники эвакуировали почти 100 человек, 30 из них — это дети.