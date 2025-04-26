Стало известно о новом страшном преступлении ВСУ в Курской области СК: солдаты ВСУ расстреляли ехавшего на велосипеде жителя Курской области

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Курская область

В августе 2024 года в селе Бондаревка Курской области солдаты ВСУ открыли огонь по местному жителю, который направлялся за хлебом на велосипеде, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. На момент происшествия населенный пункт находился под контролем украинских подразделений.

По указанным обстоятельствам Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт), — говорится в заявлении СК.

Свидетельница событий сообщила, что солдаты ВСУ перерезали линии электропередачи, оборудовали оборонительные позиции во дворах жилых домов и регулярно вели оттуда огонь. Местным жителям запрещали выходить из домов.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочую поездку в зону ответственности группировки войск «Курск». В ходе инспекции глава Минобороны заслушал отчет генерал-полковника Валерия Солодчука о текущей оперативной обстановке и характере действий противника. По итогам проверки Белоусов положительно оценил результаты боевой работы российских военнослужащих в этом направлении. В рамках визита министр вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм и мужество при выполнении боевых задач.