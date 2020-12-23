СК России возбудил дело об осквернении памятника советским воинам в Литве

https://static.news.ru/photo/d7b964f4-4510-11eb-8868-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об осквернении памятника советским воинам на территории Литвы. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «осквернение символов воинской славы России, совершённое публично», — цитирует Петренко пресс-служба СК.

По версии следствия, неизвестные облили краской памятник бойцам Красной армии и могильные плиты на кладбище в городе Обяляй. Кроме того, на монумент была нанесена нацистская символика.

Подобные действия являются неуважением к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР. Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали своё пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом, — заключила Петренко.

Осквернённый военно-мемориальный объект расположен на территории Литовской Республики, на месте, где были захоронены 86 бойцов 166-й стрелковой дивизии, погибшие во время наступательной операции по освобождению Литвы от нацистских захватчиков.

Как сообщал NEWS.ru, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин жёстко высказался о лицах, позволяющих глумиться над памятью участников Великой Отечественной войны. Руководитель ведомства отметил, что никто из оскверняющих память советских воинов не уйдёт от ответственности и «каждый получит по закону в соответствии с действующим законодательством РФ».