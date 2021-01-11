СК РФ возбудил уголовное дело после ДТП с участием военных в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/599fb4d2-543e-11eb-9534-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил вождения после ДТП с автобусами Минобороны в Московской области.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что возбудить уголовное дело поручил глава ведомства Александр Бастрыкин. В ГУ МВД по Подмосковью подтвердили, что водитель грузовика, врезавшегося в колонну автобусов, не был пьян. Его задержали.

Следователи и криминалисты заканчивают осмотр места происшествия. Допрашиваются потерпевшие, состояние здоровья которых позволяет проводить следственные действия, и другие лица, сообщает РИА Новости.

Авария произошла 11 января на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в колонну автобусов с военными, стоявшую у обочины, врезался самосвал. Водитель грузовика мог не справиться с управлением.

Как передавал NEWS.ru, в ДТП пострадали 42 человека, 40 из них находятся в больнице. Жертвами аварии стали четверо военных: Михаил Петров (20 лет), Алексей Волчок (19 лет), Дмитрий Стрижков (20 лет) и Игорь Фураев (19 лет). На месте происшествия работали бригады областной станции скорой помощи и центра медицины катастроф, привлекалась санитарная авиация. Пострадавших доставляли в Центральный военный госпиталь имени Вишневского, который находится недалеко от места аварии.