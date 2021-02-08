СК РФ возбудил уголовное дело из-за массового отравления в Красноярске

https://static.news.ru/photo/3adda274-6a06-11eb-bc21-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по факту отравления некачественной водой жителей Октябрьского района Красноярска.

Надзорное ведомство Красноярского края 1 февраля начало проверку информации о массовом отравлении водой, к аналогичным действиям приступил региональный главк СК РФ. По данным Роспотребнадзора, острую кишечную инфекцию выявили у 92 жителей Октябрьского района. Компания — поставщик воды «КрасКом» предположила, что причиной инцидента могли стать протечки из пожарной системы. Позже представители фирмы заявили, что анализ воды показал её соответствие стандартам качества.

ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ещё не завершено расследование краевого управления Роспотребнадзора. Специалисты уже исключили пищевые и контактно-бытовые факторы заражения. Пробы воды из водозабора, станций подъёма и распределительной сети показали, что её качество соответствует гигиеническим нормативам. При этом продолжается исследование микробиологических показателей.

Ранее NEWS.ru писал, что теледоктор Елена Малышева раскритиковала употребление родниковой воды из-за присутствующих там инфекций. По словам медика, в природные водоёмы справляют нужду животные, вода в родниках может стать источником самых опасных заболеваний. Речь о родниковой воде зашла в связи с темой отравления сотен людей питьевой водой из-под крана в Буйнакске, которую медик подняла в своей передаче «Жить здорово!» на Первом канале.