Казанскому стрелку предъявят обвинение

https://static.news.ru/photo/3c9c8eea-b321-11eb-8e4c-96000091f725_660.jpg Фото: president.tatarstan.ru

Следственный комитет РФ предъявит обвинение 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему массовый расстрел в казанской гимназии № 175. Об этом говорится на сайте ведомства.

Следователями ГСУ СК России сегодня будет предъявлено Ильназу Галявиеву обвинение в совершении указанного преступления и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что юноша не состоял на учёте у психиатра или нарколога. Тем не менее он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Ещё в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

На текущий день по делу назначено больше 30 судебных экспертиз. Также судмедэкспертам предстоит выяснить состояние психического здоровья Галявиева.

Следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, — добавляется в сообщении.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.