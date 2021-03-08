СК РФ начал расследовать ДТП с семью погибшими

https://static.news.ru/photo/bcf6e936-800f-11eb-bccc-96000091f725_660.jpg Фото: СУ-СКР Самара/vk.com

СУ СК РФ по Самарской области приняло в производство уголовное дело, возбуждённое после ДТП с семью погибшими, передают представители ведомства. Сейчас оперативники осматривают место происшествия.

К работе привлекли следователей и криминалистов СК. Работу коллег координирует глава СУ СК РФ по региону Валерий Самодайкин. Назначены все необходимые экспертизы, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц», принято к производству следственным управлением СК РФ по Самарской области, — говорится в сообщении на официальном сайте СУ СК РФ по Самарской области.

ДТП в Самарской области произошло рано утром 8 марта. В районе посёлка Курумоч Волжского района, на восьмом километре трассы Самара — Тольятти столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. В результате погибли семь человек, находившихся в легковушке. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 16 единиц техники и 42 сотрудника МЧС.

Накануне на Украине шесть человек погибли и ещё 15 получили различные травмы в результате ДТП вблизи города Кошице на юге Польши. Все они находились в автобусе, который ехал из польской Познани и украинский Херсон.

В начале марта в американском штате Калифорния произошла автомобильная авария, в которой погибли 13 человек и ещё не менее шести пострадали. Инцидент произошёл близ города Холтвилл у границы США и Мексики. Там столкнулись внедорожник и грузовик. Во внедорожнике в момент аварии находились 25 человек, включая водителя, хотя этот вид автотранспорта не рассчитан на такое количество пассажиров, сообщал NEWS.ru.