СК РФ начал проверку после смерти женщины в московском фитнес-центре

https://static.news.ru/photo/895f17fa-8fe2-11eb-b1f6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственные органы выясняют обстоятельства смерти женщины в фитнес-клубе на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова. По её словам, посетительница спортивного центра скончалась в результате острой сердечной недостаточности. Заведение находится на Ленинградском проспекте.

По данным следствия, 28 марта 2021 года во время посещения бассейна в фитнес-центре, расположенного по Ленинградскому проспекту, посетительница почувствовала себя плохо и начала тонуть. Сотрудники центра пытались оказать женщине 1971 года рождения помощь, однако она скончалась до приезда скорой медицинской помощи, — цитирует СК РФ АГН «Москва».

Оперативники также дадут правовую оценку действиям сотрудников фитнес-центра. По итогам проверки СК примет процессуальное решение.

Кроме того, прокуратура проверит детсад в Тольятти (Самарская область), где трёхлетняя девочка получила травму, из-за которой ей ампутировали часть фаланги пальца, заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Накануне её мать в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Тольятти» рассказала, что 22 марта в детском саду № 187 «Солнышко» ребёнку прищемили дверью палец, после чего понадобилось хирургическое вмешательство.

Ранее NEWS.ru писал, что зимой посетители одного из бассейнов Астрахани были госпитализированы с подозрением на отравление хлором. По данным регионального Минздрава, среди пострадавших оказались четверо детей, которые в тяжёлом состоянии поступили в реанимацию.