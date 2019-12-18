https://static.news.ru/photo/0c82e7b4-218b-11ea-a66e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело об убийстве младенца, труп которого прохожие отобрали у двух бродячих собак в Гусиноозёрске, завели в Следственном комитете Бурятии. Судмедэкспертиза установила, что мальчик родился живым и доношенным, а также кормился грудью.

В нескольких метрах от того места, где собаки грызли тело, в мусорных баках был найден пакет со следами вещества, напоминающего кровь. В пресс-службе СУ СКР по Бурятии не исключают, что новорождённого в этом пакете могли бросить в мусорный бак, откуда его и достали бродячие собаки, сообщает «МК в Бурятии».

В настоящее время проводится гистологическое исследование для установления точной причины смерти ребёнка, а также ведётся розыск его матери, для чего у местных жительниц детородного возраста берут образцы для генетических исследований, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее несколько жителей возле одного из домов увидели возню двух собак, а приблизившись — в пасти у одной из них разглядели ребёнка. Люди отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы, писал NEWS.ru.