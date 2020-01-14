В Подмосковье расследуют обстоятельства смерти младенца, рождённого суррогатной матерью. Тело ребёнка было обнаружено в квартире в одной из многоэтажек Одинцовского района.
В квартире также находилось ещё три младенца, рождённых таким же способом.
Обнаруженный труп ребёнка принадлежал мальчику, который появился на свет 6 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге. Он находился под присмотром няни, которая и сообщила в полицию о происшествии.
На теле младенца следов насильственной смерти обнаружено не было.
Как
По словам директора компании, малыш умер во сне. Ранее ему была сделана сложная операция.
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