https://static.news.ru/photo/4443a48a-36e5-11ea-9d07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье расследуют обстоятельства смерти младенца, рождённого суррогатной матерью. Тело ребёнка было обнаружено в квартире в одной из многоэтажек Одинцовского района.

В квартире также находилось ещё три младенца, рождённых таким же способом.

Обнаруженный труп ребёнка принадлежал мальчику, который появился на свет 6 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге. Он находился под присмотром няни, которая и сообщила в полицию о происшествии.

На теле младенца следов насильственной смерти обнаружено не было.

Как рассказал Kp.ru источник в правоохранительных органах, при рождении мальчик получил родовую травму, поэтому мама сразу отказалась от сына и передала его компании, которая занимается суррогатным материнством.

По словам директора компании, малыш умер во сне. Ранее ему была сделана сложная операция.

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