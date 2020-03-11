СУ СК по Владимирской области изучает обстоятельства смерти девятилетней девочки из посёлка Радужный Владимирской области.
Об этом РИА Новости
Скорая приехала быстро, всё там было нормально, — отметила Минина.
Врачи собрались транспортировать девочку во Владимир, однако по пути поняли, что могут не успеть, и направились в ближайшую больницу. В итоге ребёнок умер в машине скорой.
Причина смерти девочки и все обстоятельства инцидента устанавливаются. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Екатеринбурге, где 23-летняя девушка потеряла своего ещё не рожденного ребёнка из-за предполагаемой врачебной ошибки.
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