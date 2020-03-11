https://static.news.ru/photo/55e7f188-63a8-11ea-9542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СУ СК по Владимирской области изучает обстоятельства смерти девятилетней девочки из посёлка Радужный Владимирской области.

Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Ирина Минина. Она рассказала, что ребёнок заболел 4 марта. Медики осмотрели девочку, поставили диагноз и назначили лечение. 7 марта состояние больной ухудшилось, вечером этого дня родители вызвали неотложку.

Скорая приехала быстро, всё там было нормально, — отметила Минина.

Врачи собрались транспортировать девочку во Владимир, однако по пути поняли, что могут не успеть, и направились в ближайшую больницу. В итоге ребёнок умер в машине скорой.

Причина смерти девочки и все обстоятельства инцидента устанавливаются. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Екатеринбурге, где 23-летняя девушка потеряла своего ещё не рожденного ребёнка из-за предполагаемой врачебной ошибки.